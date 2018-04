Lusa tenta fugir do vexame em Londrina Portuguesa e Londrina jogam neste sábado, às 16 horas, no Estádio do Café, em Londrina, pela penúltima rodada da Série B do Brasileiro. Os paulistas, se vencerem, seguem sonhando com vaga na segunda fase. Se perderem, encerram a temporada na semana que vem, contra o Fortaleza, e terão de se conformar com o segundo ano seguido na Segunda Divisão. A esperança é grande na Portuguesa, mas o time terá de superar o péssimo retrospecto fora de casa: venceu apenas um jogo no torneio. Sem Alex Oliveira, suspenso, o volante Capitão, que neste domingo faz 38 anos, será deslocado à zaga. No meio, o lateral Leonardo joga improvisado. Nos outros jogos da Série B, os praticamente classificados Ituano e Avaí jogam em Itu, enquanto o rebaixado Joinville recebe o Brasiliense, já classificado.