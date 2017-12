Lusa terá 2 desfalques contra o Bahia O técnico Valdir Espinosa vai ter dois desfalques importantes para o duelo com o Bahia, na Fonte Nova, nesta quarta-feira, às 19h30, pela Copa do Brasil. O atacante Ricardo Oliveira e o lateral-esquerdo Paulo Fabrício estão suspensos. Espinosa definiu os substitutos. Alex Afonso será o companheiro de Sinval no ataque e o lateral-direito Márcio Goiano será deslocado para a esquerda, com Alexandre Chagas ganhando nova chance entre os titulares.