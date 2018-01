Lusa terá 3 desfalques contra Vila Nova Diante dos problemas enfrentados pelo elenco, a Portuguesa voltou de Manaus comemorando o empate por 0 a 0 contra o São Raimundo, no domingo, mas diante da série de jogos sem vitória, começa a ficar preocupante a situação da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, com apenas 10 pontos em oito jogos, na 18ª posição. O jogo, marcado para sábado, foi adiado pelos dirigentes do clube amazonense, alegando que o gramado do estádio Vivaldo Lima não tinha boas condições para a partida. Com isso, a diretoria foi obrigada a pagar uma diária a mais no hotel para a delegação. Para piorar, o zagueiro Luis Henrique foi expulso aos 37 minutos da partida, fazendo com que a Lusa fosse bastante pressionada pelo adversário, que perdeu inúmeras chances de gols. Por um lado, se conseguiu evitar a derrota, o time completou seis rodadas sem vencer e se vê ameaçado pela zona de rebaixamento. Atualmente, os dois últimos colocados na classificação, que no final da primeira fase serão rebaixados para a Série C, são o União São João de Araras, com 0 ponto e o Gama, com 6 pontos. Os zagueiros Luís Henrique e César e o volante Capitão serão os desfalques da equipe para o jogo diante do Vila Nova-GO, sexta-feira, às 20h30, em Goiânia. Luiz Henrique foi expulso e terá de cumprir a suspensão automática, assim como Capitão e César, que receberam o terceiro cartão amarelo na partida. Em compensação, o técnico Luís Carlos Martins poderá contar com os meias Ricardo Lopes e Nem e o atacante Alex Alves, que estavam suspensos. A dúvida é o lateral Rissutt, que se recupera de uma conjuntivite. Depois de ganhar um dia de folga da comissão técnica, o elenco volta nesta terça-feira pela manhã aos treinamentos.