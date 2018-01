Lusa terá 5 novidades em Goiânia O técnico Luís Carlos Martins já definiu o time da Portuguesa que enfrenta o Vila Nova, nesta sexta-feira, em Goiânia. Na defesa, as novidades são o lateral-direito Rissutt e o zagueiro Evaldo, que substitui César, suspenso. Ricardo Lopes, retornando de punição, entra no lugar do volante Capitão, fora do jogo por causa do terceiro cartão amarelo. Além disso, o meia Nem e o atacante Alex Alves também voltam ao time, depois de cumprirem suspensão.