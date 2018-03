Lusa terá a estréia de Sérgio Manoel Ele já defendeu alguns dos principais clubes brasileiros, como Cruzeiro, Grêmio, Santos, Fluminense e Botafogo-RJ. Nesse último, aliás, ganhou o título brasileiro de 1995. Teve ainda passagens pela seleção brasileira e por pouco não vestiu a camisa do Palmeiras e Flamengo. O meia Sérgio Manoel, que vinha jogando no América-RJ, estréia nesta terça-feira com a camisa da Portuguesa, em jogo contra o América-RN, às 20h30, em Natal. Até o momento, a Lusa faz uma campanha medíocre na Série B, com 15 pontos - apenas três vitórias - em 11 rodadas. A chegada do veterano Sérgio Manoel, de 31 anos, pode significar um novo ânimo ao time, que vem de vitória contra o Paulista, por 3 a 0, na última sexta-feira. "Para mim vai ser uma novidade, vai ser uma sensação diferente", disse Sérgio Manoel, sobre o fato de jogar na segunda divisão. "Vim para ajudar a tirar a equipe dessa situação." Sérgio Manoel assinou com a Lusa por três meses: até o fim da primeira fase da Série B. "Se a gente se classificar, eu fico automaticamente", adiantou o jogador. Além de Sérgio Manoel, o time terá a volta do lateral-esquerdo Cláudio, que cumpriu suspensão automática. O desfalque será o volante Ricardo Lopes, expulso contra o Paulista.