Lusa terá força máxima contra Caxias A Portuguesa terá força máxima para tentar vencer o Caxias, nesta terça-feira, às 20h30, no Canindé, e subir na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Até agora, em 12 jogos, a equipe conquistou apenas três vitórias, contra Remo, Ceará e Paulista, e ocupa o 16.º lugar, com 16 pontos. "Precisamos nos impor em casa, pois só nos interessa vencer", avisou o técnico Luís Carlos Martins. O treinador confia na boa fase do time, que não perde há seis jogos, e terá a volta do meia Ricardo Lopes, que cumpriu suspensão diante do América/RN, em Natal, no empate por 2 a 2. "Estamos fazendo uma boa campanha. Até agora, o único resultado que não estava nos nossos planos foi a derrota para o Anapolina (por 2 a 1), no Canindé", afirmou Luís Carlos Martins. "Eles não vêm fazendo uma boa campanha, mas observei alguns jogos deles e percebi que é um time muito competitivo, que privilegia a marcação", disse o treinador da Lusa, ao comentar o adversário desta terça-feira. Mesmo sem ter brilhado em sua estréia, o meia Sérgio Manoel está mantido na equipe titular. "Meu desempenho físico contra o América me surpreendeu positivamente. Isso me motiva muito, pois a tendência é que nas próximas rodadas eu melhore ainda mais e me aproxime do nível dos demais jogadores", revelou o jogador. O lateral-direito Rissutt, recuperado de dores na panturrilha da perna direita, também tem presença assegurada no time.