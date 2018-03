Lusa terá reforços contra o Paraná O técnico Paulo Comelli vai intensificar os treinos de conjunto para o time da Portuguesa. Para isso, a equipe fará o segundo jogo-treino em sua intertemporada, sábado, às 10h30, contra o Paraná Clube, em Itu, onde o rival também está em período de treinamentos. Em seu primeiro compromisso, quarta-feira, a Lusa foi derrotada pelo ECUS, em Suzano, por 2 a 1. Mas segundo Comelli, que está a menos de um mês no comando do time, o resultado da partida foi o que menos importou, pois o principal é poder observar todos os jogadores do elenco em ação. Nos jogos-treinos, Comelli já pode contar com o lateral-direito Ângelo - que será titular na seqüência da temporada -, o meia Almir e o atacante Edmílson, reforços já contratados. O volante Flávio, ex-Palmeiras e Inter de Porto Alegre, já tem tudo acertado com a diretoria mas só deve ser liberado pelo time do Palestra Itália e pelo empresário Juan Figer, donos de seus direitos federativos, na próxima semana. Comelli ainda aguarda a chegada de um zagueiro - uma das posições que considera carente no elenco - para o início da Série B do Campeonato Brasileiro, dia 23, diante do América/MG. Nesta quinta-feira, o grupo de jogadores treinou em dois períodos: pela manhã, realizou um treinamento físico (circuito) e à tarde, um treino técnico, no CT do Parque Ecológico.