Lusa terá reforços de Melinho e Agnaldo O meia-atacante Melinho e o centroavante Agnaldo estão com a documentação regularizada na Federação Paulista de Futebol e poderão estrear na equipe da Portuguesa diante do Atlético Sorocaba, domingo, no Canindé. E até sexta-feira, o atacante Luciano Souza também deve ser inscrito no Campeonato Paulista. Com isso, aumentam as opções para o técnico Dario Pereyra escalar o ataque da Lusa. Revelado pelo União Barbarense, Melinho teve rápida passagem pelo Guarani, depois se transferiu para o futebol espanhol e estava no Akratitos, da Grécia. Agnaldo, que passou, entre outras equipes, por Corinthians, Vitória e Fluminense, estava jogando no Anyang LG, da Coréia do Sul. O atestado liberatório dos dois jogadores só chegou ao Brasil na sexta-feira, por isso eles não puderam atuar na derrota por 3 a 2 para o São Paulo. Depois da partida de domingo, o elenco voltou aos treinos na tarde desta terça-feira, no Canindé. O volante Capitão e os meias Luciano Santos e Danilo, com dores musculares, foram poupados do treino físico, mas não serão problema para o próximo compromisso. Diante do Atlético Sorocaba o time deverá estrear o novo uniforme, fornecido pela Placar, empresa do Sul do País, em substituição à Finta, que tinha contrato com o clube há dois anos.