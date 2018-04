Lusa terá Régis e Fava contra Ituano O estreante goleiro Fava e o atacante Régis Pitbull, ex-titular, serão as novidades da Portuguesa para o jogo contra o Ituano, sábado, no Canindé, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O clima na Lusa é de esperança, após a volta à zona de classificação (8ª com 29 pontos), mas os jogadores e o técnico Luís Carlos Ferreira sabem que ainda resta muito a fazer e que o Ituano é um adversário duro ? vem em 5º, com 35 pontos. ?Temos de buscar no fundo da alma os últimos detalhes?, diz Ferreira, que dobrou os trabalhos e deixou o elenco concentrado desde a noite desta quinta-feira. ?Não podemos nem piscar.? Gléguer e Leandro Amaral estão suspensos por cartão amarelo. Na vaga do goleiro, um dos melhores do time nas últimas rodadas, entra Fava, de 21 anos, que jamais jogou pelo profissional, mas vinha bem no time B que disputa a Copa FPF. ?Prefiro estrear num jogo decisivo. Todos os jogadores dão o máximo?, diz Fava, tranqüilo. Leandro será substituído por Régis Pitbull, que foi contratado para ser titular mas perdeu lugar para Edmilson, seu companheiro de ataque neste sábado.