Lusa terá todos titulares contra América A Portuguesa terá força máxima para enfrentar o América-MG, quinta-feira, às 20h30, no Canindé. O meia Sérgio Manoel, expulso na derrota por 2 a 0 para o CRB, foi punido com apenas um jogo de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBF, já cumprido, e está garantido na equipe. Além de Sérgio Manoel, o técnico Heriberto da Cunha poderá contar com o volante Ricardo Lopes, que cumpriu suspensão no empate por 0 a 0 diante do Joinville, no sábado. O treinador comemora a possibilidade de contar com todos os titulares, mas advertiu a equipe: se a Lusa quiser se classificar, terá de aproveitar melhor as chances de gols. "Atuamos bem diante do Santa Cruz e do Joinville (empates por 1 a 1 e 0 a 0, respectivamente), mas precisamos concluir melhor as jogadas", disse Heriberto. Para aprimorar esse fundamento, ele deu ênfase às jogadas ofensivas no treino desta terça-feira à tarde, no CT do Parque Ecológico. Para enfrentar o América-MG, Heriberto confirmou a mesma escalação que iniciou o jogo diante do Joinville, apenas com a entrada de Ricardo Lopes no lugar de Bruno, que foi expulso em Santa Catarina e cumprirá suspensão. A Lusa precisa de duas vitórias, diante do América-MG e do Sport, e ainda torcer para uma combinação de resultados para se classificar à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B.