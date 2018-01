Lusa terá zaga reserva no Rio Neste sábado, no Rio de Janeiro, a zaga da Portuguesa terá uma difícil missão: segurar o Vasco de Felipe, Euller e, principalmente, Romário. Para piorar, a dupla de zagueiros considerada titular - Rogério Pinheiro e Sílvio Criciúma - não jogam. Pinheiro foi expulso no último jogo pelo Rio-São Paulo e Criciúma ainda se recupera de cirurgia, feita em fevereiro. Para seus lugares, o técnico Valdir Espinosa tem apenas três jogadores: Vinícius, que vem atuando como titular no lugar de Criciúma, Élvis e Júnior. Leia mais no Jornal da Tarde