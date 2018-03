Lusa testa reforços e o novo time O técnico Paulo Comelli pretende utilizar o jogo-treino deste sábado, contra a Ponte Preta, às 15 horas, em Jarinu, para dar os últimos retoques no time da Portuguesa que estréia na Série B do Campeonato Brasileiro diante do América-MG, dia 23, em Belo Horizonte. Das seis novas contratações apresentadas oficialmente nesta sexta-feira, o treinador deve escalar pelo menos três como titulares: o lateral-direito Ângelo, o meia Almir e o atacante Edmilson. Apesar de ter recebido tantos reforços, Paulo Comelli ainda não poderá contar com o lateral-esquerdo Cláudio, que não teve a documentação regularizada na CBF e está fora da primeira rodada. O zagueiro Acciolly e o atacante Kleyr, que precisam melhorar o condicionamento físico e ainda não foram observados pela comissão técnica nos treinamentos, são dúvidas. A diretoria não pretende fazer novas contratações para a temporada, apenas se surgir alguma oferta irrecusável. Ao contrário. Antes do campeonato começar, alguns atletas podem deixar o clube, como ocorreu com o volante Luciano Santos, que recebeu proposta do Grêmio e se desligou nesta sexta-feira da Lusa. O centroavante Lucas, artilheiro do time no Campeonato Paulista, com 7 gols, também recebeu sondagens. "Não é nossa intenção vender nenhum jogador, mas se aparecer alguma proposta que seja boa para o clube, para a Ability (empresa que administra o futebol da Portuguesa) e para o jogador, não temos como segurar ninguém", disse o gerente de futebol José Bressan. Os dirigentes praticamente descartaram a aquisição do volante Flávio, ex-Palmeiras. O jogador já havia feito exames médicos, acertado salários e o tempo de contrato com a Portuguesa, mas está envolvido na venda do zagueiro Gabriel, da Ponte Preta, para o clube do Palestra Itália e por isso deve acertar com o time de Campinas para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O elenco da Lusa treinou nesta sexta-feira pela manhã e ganhou folga à tarde. Além do jogo-treino dos titulares contra a Ponte Preta, a equipe reserva tem compromisso neste sábado: enfrentará o Joseense, no CT do Parque Ecológico, às 10 horas, como preparação para a Copa Estado de São Paulo - que a equipe disputará, a partir de junho, com o nome de Portuguesa B.