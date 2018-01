Lusa torce e faz contas no Paulista Os torcedores da Portuguesa vão ter de contar com a sorte e com uma boa noção de matemática para torcer pela classificação da equipe para as quartas-de-final do Campeonato Paulista. O time, que está no Grupo 2, tem apenas sete pontos na tabela e vai precisar, primeiramente, vencer de goleada o Botafogo, de Ribeirão Preto, sábado, na casa do adversário. Chegar aos 10 pontos, porém, vai ser só o primeiro passo - talvez o mais fácil, sabendo-se que o Botafogo é o lanterna com apenas dois pontos. Como o São Caetano (15) já está classificado e o América (10) não joga mais mas tem cinco gols de saldo na frente da Lusa, no domingo, todas as rezas da colônia portuguesa são para que o Corinthians (10) seja derrotado pelo União São João, e de preferência, de goleada.