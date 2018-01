Lusa torce por médico em Coimbra O futuro da Portuguesa está nas mãos de um médico de 72 anos e será decidido nesta quinta-feira. Mas o que tem a ver futebol com medicina? Simples. Nesta tarde, acontecem as eleições presidenciais da Academica de Coimbra, clube ao qual a equipe paulista deve fazer um intercâmbio no futebol. Quem está tratando da parceria é o vice-presidente de Comunicações, Nelson de Paula, que embarcou para Portugal na terça-feira. Mas para que haja o acordo, o presidente interino do clube português, o médico João Moreno, precisa sair vencedor nas urnas nesta quinta-feira. O dirigente - concorre com Sampaio Inora - pegou o clube em dificuldades financeiras e com pouco mais de 2 meses no comando já está estabilizando a Academica. Por isso, é o favorito entre os 5.500 sócios que têm direito a votos - o clube conta com 12 mil. Nelson de Paula está tão confiante na vitória de Moreno, que embarcou para Portugal já para assinar um protocolo (carta) de parceria com a Academica. Eleições lá, eleições cá. No dia 20 de março, o Conselho da Lusa se reunirá para escolher o nome do novo vice-presidente. Carlos Duque renunciou ao cargo. Assuntos internos à parte, o técnico Luiz Carlos Martins continua exigindo muito de seus jogadores. Assim como terça-feira, deu treino em dois períodos nesta quarta-feira, onde procurou aprimorar fundamentos, principamente posicionamento e finalização, além de ensaiar algumas jogadas.