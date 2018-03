Lusa trabalha duro para manter boa fase Depois de golear o Remo (5 a 2) e empatar com o Gama (1 a 1), os jogadores da Portuguesa trabalham muito para a partida contra o Ceará, sexta-feira, no Canindé. Os resultados dos jogos do fim de semana, que completaram a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, não apenas mantiveram o clube na vice-liderança, com quatro pontos ganhos ? somente dois atrás do Marília ?, como levaram tranqüilidade ao Canindé. Apesar de a competição estar no início, a boa fase já é motivo de comemoração para uma agremiação que foi rebaixada no Campeonato Brasileiro do ano passado e passou por maus momentos durante o Campeonato Paulista. ?Desde o Brasileiro, já mudou muita coisa. A chegada do técnico Luiz Carlos Martins fez muito bem para todo o elenco. A equipe está crescendo, realmente, e, desta vez, a temporada começou diferente. Temos tudo para dar certo?, comemora o atacante Alex Alves, um dos poucos que permaneceram no clube após o rebaixamento. O treinador Luiz Carlos Martins, apesar de poder trabalhar com mais calma, prefere não inflar o entusiasmo do grupo. Para ele, até agora a equipe está correspondendo às expectativas. ?Antes do início do campeonato, minha maior preocupação, admito, era com a falta de ritmo de jogo. É claro que a vitória contra o Remo trouxe mais tranqüilidade para o grupo. Até agora, o time foi bem dentro do que queríamos, mas a tendência é crescer ainda mais?, explicou o técnico, que ainda aguarda por reforços. ?Estou trabalhando com um elenco sem nenhum ?Pelé?, onde o ?Pelé? é o grupo todo. Só espero que a diretoria consiga contratar mais três jogadores.?