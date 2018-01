Lusa treina para acertar a pontaria Somente a vitória diante do Sport e uma combinação de resultados podem colocar a Portuguesa na segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a equipe também terá de superar a falta de gols para conquistar os três pontos no Recife, já que nos últimos quatro jogos, marcou apenas três gols. "Temos criado muito, mas não temos aproveitado as oportunidades", disse o técnico Heriberto da Cunha. "Nessa fase do campeonato, isso é fundamental para o time que pretende chegar a algum lugar." A má pontaria do ataque começou no confronto contra o Avaí. Apesar da goleada por 4 a 1, a Portuguesa criou pelo menos mais quatro ou cinco chances claras e deixou de aumentar seu saldo de gols. O ataque não funcionou na derrota por 2 a 0 para o CRB, em Maceió, e só acordou no empate por 1 a 1 diante do Santa Cruz - mais uma vez, as chances desperdiçadas foram determinantes para o mau resultado, em casa. Contra o Joinville, o time não passou de um 0 a 0, em Santa Catarina, mas melhorou, ao marcar os gols na virada por 2 a 1 sobre o América-MG. Desde a última semana, o técnico Heriberto tem intensificado os treinos de finalização, mas alguns jogadores vêm decepcionando. Um deles é Marcos Denner, que errou vários lances fáceis diante do América-MG e foi substituído por Celsinho, que deu maior movimentação ao time.