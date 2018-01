Lusa treina, sem saber quando jogará Mesmo com a indefinição do início e da fórmula de disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o elenco da Portuguesa continua em ritmo normal de treinamentos, sob o comando do técnico Luís Carlos Martins. "Não podemos parar de trabalhar. Estamos aqui para cumprir um compromisso com a Portuguesa. O time tem de estar pronto e motivado para começar o Brasileiro na data que a CBF determinar", afirmou o treinador. Além de comandar treinamentos de conjunto, Martins espera que esta semana a diretoria acerte a realização de jogos-treinos, para observar melhor a movimentação da equipe. Até agora, o zagueiro Vágner, de 24 anos, campeão da Série A2 do Campeonato Paulista pelo Oeste, de Itápolis, é a única contratação da equipe para o segundo semestre. Vágner foi aprovado nos exames físicos e médicos e deve ser apresentado nesta segunda-feira no Estádio do Canindé. Os dirigentes do clube prometem novos reforços para esta semana, mas avisam que apostarão no "bom e barato", com nomes indicados pelo técnico Luís Carlos Martins. O volante Lello e os atacantes Róbson e Alex Alves desfalcaram a equipe nos treinos da semana, pois estão entregues ao departamento médico, se recuperando de lesões musculares. A expectativa é de que os três jogadores voltem a trabalhar na segunda ou terça-feira.