Lusa troca gramados por sala de reuniões Na reapresentação dos jogadores da Portuguesa, nesta-segunda-feira à tarde, no Estádio do Canindé, o assunto será apenas um: o futuro da equipe. Mas ao contrário do que esperava a comissão técnica, os planos não serão para a segunda fase da Série B, e sim para o Campeonato Paulista de 2004, que deverá começar em janeiro. A derrota por 2 a 0 diante do Sport, sábado, no Recife, acabou com o sonho da equipe paulista de voltar à Série A do Brasileiro no próximo ano. O time terminou a fase de classificação no 12º lugar, com 30 pontos ? a cinco do Santa Cruz, 8º colocado. O pensamento, agora, é não fazer feio no torneio regional, no qual o time quase foi rebaixado da Série A1 para a Série A2 deste ano. A semana será de reuniões, quando os dirigentes do clube definirão a permanência ou não da comissão técnica e dos atletas. O técnico Heriberto da Cunha, com contrato acertado até junho, afirmou que pretende manter os jogadores mais experientes do grupo, como o volante Capitão, o meia Sérgio Manoel e o atacante Müller, mas nem mesmo Heriberto dá como certa sua manutenção no cargo. ?Vamos conversar com os diretores para vermos o que é melhor para o clube?, limitou-se a comentar. ?Minha prioridade é renovar o contrato com a Portuguesa?, disse Capitão, que tem compromisso com o clube até dezembro. Heriberto já sabe que terá um orçamento limitado para montar o time para a próxima temporada. A base salarial será mantida, ou até reduzida, dependendo da entrada de recursos. Na equipe considerada titular, nove jogadores são donos dos direitos federativos ou foram contratados por intermédio de empresários, e apenas dois ? o zagueiro César e o volante Ricardo Lopes ? pertencem ao clube. O zagueiro Evaldo, o lateral Júlio César, o volante Bruno, o meia Nenê e atacante Danilo são outros destaques do grupo, também formados no Canindé. Os dirigentes já sinalizaram que pretendem dar mais oportunidades aos pratas-da-casa, e a falta de recursos, aliada à experiência adquirida por eles na disputa da Série B, podem concretizar o processo. Se a comissão técnica comandada por Heriberto permanecer no clube, o elenco deverá sofrer grande reformulação. O treinador detectou os mesmos problemas que seu antecessor, Luís Carlos Martins, havia percebido: excesso em algumas posições, como na de goleiro e na defesa, e carência em outras, casos do meio-campo e do ataque. ?É preciso mais união e consenso dos dirigentes para levar o clube onde ele merece, pois a Portuguesa tem tradição e é muito grande.?