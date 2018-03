Lusa usa time de juniores como sparring O técnico Luís Carlos Martins aproveita a vitalidade do time de juniores da Portuguesa para acertar a equipe que deve enfrentar o Anapolina, sábado, às 16 horas, no Canindé, caso clubes e CBF voltem atrás no movimento de paralisação do futebol brasileiro. Hoje, profissionais e juniores empataram por 3 a 3 um jogo-treino, sendo que os garotos chegaram a estar vencendo por 3 a 2. "Um treino como este é muito válido, porque os juniores se empenham bastante, obrigando o time principal a se movimentar, mais até do que se enfrentasse a equipe reserva", disse Martins, que pretende comandar treinos mais leves para o grupo até sexta-feira, para não desgastar em fisicamente os jogadores. O técnico comemora o número de opções cada vez maior. "Alguns jogadores se recuperaram de contusões e estão ganhando ritmo de jogo, como o Cláudio (lateral-esquerdo) e o William (zagueiro)." Porém, Martins aguarda a contratação de três ou quatro jogadores, principalmente de meio-campo, para compor o elenco.