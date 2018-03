Lusa usará velocidade contra o Botafogo O técnico Luís Carlos Martins define amanhã a escalação da Portuguesa para o jogo contra o Botafogo, sábado, no Rio. No treinamento coletivo, à tarde, no Canindé, Martins acertará os detalhes para o primeiro "clássico" da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, o treinador não abrirá mão de dois fundamentos, exaustivamente ensaiados nos treinos de conjunto: os rápidos contra-ataques e as bolas paradas. "Temos jogadores que cobram bem faltas e escanteios, como o Alex Alves, e outros, que são altos para o cabeceio, como o Evaldo e o Wágner", disse Martins. "Precisamos ensaiar muito e aproveitar os recursos que equipe possui." Em três partidas, dos nove gols marcados pela Lusa, um saiu de bola parada e dois em contra-ataques. Por ter treinado ontem entre os reservas, não está confirmada a estréia do lateral-esquedo Cláudio contra o Botafogo.