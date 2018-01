Lusa vai à Fifa contra o Valencia A diretoria da Portuguesa abriu mais uma frente na batalha judicial em que se transformou sua relação com o atacante Ricardo Oliveira. O clube paulista decidiu cobrar na Fifa uma dívida de US$ 500 mil do Valencia, da Espanha - clube para o qual o jogador se transferiu depois de sua passagem pelo Santos. De acordo com os dirigentes da Lusa, a negociação só foi fechada porque os espanhóis concordaram em pagar a indenização. Além do pagamento, a Lusa vai pedir multa pelo atraso e a suspensão imediata do jogador. "Vou pedir na Fifa uma punição severa. Os dirigentes do Valencia firmaram um acordo e não honraram o compromisso. Vamos pedir a suspensão imediata do jogador e reivindicaremos uma multa pelo atraso no pagamento", afirmou o advogado da Lusa, Marcos Motta. Ricardo Oliveira deixou a Portuguesa e se transferiu para o Santos graças a uma liminar da Justiça. O recurso da Lusa ainda não havia sido julgado quando o Santos negociou o atacante com o Valencia. Para permitir a transação, a Portuguesa exigiu uma indenização, com a qual o clube espanhol teria concordado. "Está tudo documentado e o Valencia precisa honrar o compromisso que assumiu. O Ricardo só foi liberado para jogar por causa desse acordo?, argumentou o advogado.