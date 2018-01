Lusa vai à Fifa para ter Oliveira O departamento Jurídico da Portuguesa decidiu esta noite entrar com uma representação na FIFA contra o atacante Ricardo de Oliveira e o Santos, com o objetivo de ?resguardar os seus direitos?. Segundo os advogados da equipe paulista, o jogador tem contrato vigente com a Lusa, está com os seus vencimentos em dia, mas jogou pelo Santos amparado por uma liminar. Enquanto isso, em Brasília, o advogado José Geraldo Lopes Araújo, contratado pela Portuguesa, está entrando com um agravo regimental contra a decisão do ministro corregedor Vantuil Abdala, que suspendeu a liminar obtida no Tribunal Regional do Trabalho, de São Paulo.