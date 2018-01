Lusa vai à Justiça para não cair Enquanto o Palmeiras esconde o jogo e, oficialmente, garante que não vai trabalhar pela virada de mesa, a Portuguesa já se mexe às claras para lutar pelos seus direitos. Vai entrar com representação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pedindo a instauração de inquérito para apurar se realmente o Flamengo utilizou de maneira irregular o jogador Wendell no Campeonato Brasileiro de 2002. ?É preciso cautela e muito cuidado com esta denúncia, que pode vir a não ser o que se comenta. Mas vamos atrás dos nossos direitos?, disse o vice-presidente de Futebol do clube, Jerônimo Gomes. A situação da Lusa é bem mais confortável que a dos outros rebaixados. Isso porque, como terminou o Brasileiro em 23º lugar, subiria uma posição e permaneceria na Primeira Divisão caso o Flamengo perdesse os 15 pontos por ter escalado Wendell em três partidas do Brasileiro. Já Palmeiras, Gama e Botafogo só se salvariam por meio de uma virada de mesa. Por isso, o vice-presidente de Futebol da Portuguesa, Jerônimo Gomes, disse que o clube vai agir pensando apenas em seus interesses. ?Não tive contato com dirigentes do Palmeiras, nem de outros clubes. Esse fato só interessa à Portuguesa.? Mas pessoas próximas ao presidente palmeirense, Mustafá Contursi, garantem que o dirigente não vai usar o ?caso Wendell? para tentar virar a mesa. O argumento usado é de que o único clube que se beneficiaria diretamente com a perda de pontos do Flamengo seria a Portuguesa. O Palmeiras subiria uma posição na classificação final do Campeonato Brasileiro, mas não o suficiente para escapar do descenso. Mesmo assim, o Palmeiras acha que vai tirar proveito da situação. Ninguém, no Palestra Itália, acredita que o Flamengo será rebaixado. Ao mesmo tempo, a CBF não poderá mantê-lo na Primeira Divisão, sabendo que o clube atuou com um jogador irregular. Dessa maneira, há um otimismo grande entre os palmeirenses de que o Brasileiro de 2003 terá 28 clubes. Segundo Sebastião Lapola, diretor de Futebol palmeirense, o clube ficou sabendo da situação irregular de Wendell pouco depois do fim do Brasileiro. ?Soubemos de boatos.? Independentemente do problema do Flamengo, Mustafá continuará se apoiando na idéia de que Fluminense e Bahia teriam de jogar a Segunda Divisão e de que a Copa João Havelange, em 2000, já foi uma espécie de virada de mesa. A maioria dos conselheiros apóia o presidente. O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, ainda acha que não haverá mudanças. ?Não acredito na virada de mesa, mas, no Brasil, só se pode ter certeza depois do início do campeonato.? Segundo ele, pelo regulamento, os clubes só poderiam entrar na Justiça pedindo punição ao Flamengo 48 horas após a realização da partida em que o time utilizou irregularmente o jogador. ?Mas depende, também, da interpretação. Pode-se interpretar que o clube tem 48 horas a partir do momento do conhecimento do fato.?