Lusa vai acionar Bosco na Justiça A Portuguesa ainda não conseguir resolver o problema envolvendo Ricardo Oliveira, mas ?já ganhou? outro problema: o goleiro Bosco desapareceu do clube e assinou contrato com o Sport Recife. A exemplo do atacante, o goleiro também havia conseguido na Justiça do Trabalho liminar que o desvinculava da Lusa, pois o clube lhe devia salários, férias e direito de imagem. Bosco, porém, havia feito um acordo com a Portuguesa. O acordo foi assinado em 13 de janeiro. De acordo com o documento, ao qual a Agência Estado teve acesso, ele desistia a ação, em troca do pagamento da dívida: R$ 68 mil no dia 15; R$ 50 mil em 15 de fevereiro; e outros R$ 50 mil em 15 de março. O documento foi enviado, no dia 14, ao juiz da 71.ª Vara do Trabalho de São Paulo. Bosco, porém, chegou sábado ao Recife e acertou seu contrato com o Sport. A Portuguesa, agora, vai acioná-lo na Justiça. O ?caso Ricardo Oliveira? também está longe do fim. A Portuguesa ainda não entrou com a ação em que tentará cassar a liminar concedida ao jogador. Além disso, os dirigentes da Lusa estão irritados com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, convidado para uma reunião hoje à tarde no Canindé. "Fizemos o convite porque ele mesmo disse que queria resolver o problema de modo amigável. Mas não apareceu, nem deu satisfação?, reclamou Marcos Alves, vice-jurídico da Portuguesa.