Lusa vai atrás da liderança na Série B A Portuguesa tem a chance de assumir a liderança isolada do grupo B da segunda fase da Série B do Brasileiro. Para isso, basta vencer o Náutico nesta quarta-feira, a partir das 19h30, no Canindé. No mesmo horário, o Marília recebe o Guarani, em outro jogo da chave. Portuguesa e Náutico dividem a primeira colocação da chave, ambos com 6 pontos, mas o time pernambucano leva vantagem no saldo de gols (5 a 0). Enquanto isso, Marília e Guarani estão com 3 pontos cada. A Lusa vem animada com a vitória sobre o próprio Náutico, na rodada passada, fora de casa: 1 a 0. E agora, no Canindé, quer confirmar sua condição de favorito no grupo. Já em Marília, o time da casa tenta dar o troco no Guarani, que venceu o confronto da rodada passada, em Campinas, por 2 a 0. E o jogo desta quarta-feira promete ser decisivo para os dois, pois uma derrota deixará o perdedor em situação crítica na busca pela vaga no quadrangular final.