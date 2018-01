Lusa vai atrás de goleada e milagre Em busca de um milagre. É assim que a Portuguesa jogará contra o Botafogo, às 16 horas deste sábado, em Ribeirão Preto. Com somente 7 pontos no Grupo 3, a equipe entra em campo precisando de uma combinação quase impossível para obter classificação para as quartas-de-final do Paulista. Não basta vencer, é preciso golear e torcer. O time do técnico Luiz Carlos Martins necessita de vitória por, no mínimo, 6 gols de diferença e que o Corinthians perca para o União São João, domingo, para terminar na segunda colocação do grupo. Contar, também, com uma combinação de resultados para conseguir uma das duas vagas por índice técnico ou, terminar na nona colocação e não precisar disputar o rebolo contra o rebaixamento. "Vamos correr atrás da vitória e se Deus quiser, alcançar a classificação", disse o esperançoso goleiro Gléguer. "Em cima dessa pequena porcentagem de chance que temos vamos a Ribeirão Preto com muito otimismo em busca da vaga."