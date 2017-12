Lusa vai com tudo para cima do Sorocaba O técnico Dario Pereyra e os jogadores elogiaram as atuações da Portuguesa nas duas primeiras rodadas - empate contra a Santista por 2 a 2 e derrota para o São Paulo por 3 a 2 -, mas sabem que precisam vencer o Atlético Sorocaba, neste domingo, às 16 horas, no Canindé, para não começar a sofrer a pressão da torcida. "Nós mesmos estamos nos cobrando, sabemos que podemos jogar melhor", disse o atacante Agnaldo, que estréia no time, formando a dupla ofensiva com Lucas. Por ambos serem autênticos homens de área, prometem atenção para acertar o posicionamento em campo. "Treinei com o Agnaldo na pré-temporada, acho que não teremos problemas", confia Lucas, artilheiro do time no campeonato, com dois gols. "Eles precisam se revezar. Enquanto um fica mais à frente, outro volta para buscar o jogo", orienta o técnico Dario Pereyra, que promove a entrada de Júlio César, na lateral-esquerda, em lugar de Alessandro. Danilo, que estava atuando quase como um atacante, volta à armação das jogadas.