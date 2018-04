Lusa vai contar com Gléguer e Leandro O técnico da Portuguesa, Luiz Carlos Ferreira, terá a volta dos dois principais jogadores do time, o goleiro Gléguer e o atacante Leandro Amaral, no jogo contra o Londrina, no sábado, no Paraná, o penúltimo da equipe na primeira fase da Série B do Brasileiro. Os dois estavam suspensos e desfalcaram a Lusa contra o Ituano. O novo problema de Ferreira é a zaga. O titular Alex Oliveira levou o terceiro amarelo e está fora. A solução será improvisar o veterano volante Capitão ou trazer Lucas, zagueiro do time B que disputa a Copa FPF. A vantagem de Lucas é o entrosamento com o atual titular Accioly. Os dois fizeram dupla de zaga no time B por diversas rodadas. Precisando vencer o Londrina e, na rodada final, o Fortaleza para se classificar para a segunda fase, a Portuguesa, que vem em 11º com 30 pontos, intensificou os treinos e o técnico Ferreira aposta em muita conversa para unir e dar força moral ao grupo. No clube há quatro jogos, o treinador está invicto, com duas vitórias e dois empates. Preocupado com a autoconfiança dos jogadores, Ferreira repete vídeos de jogos passados da Lusa e dos adversários e não economiza nas conversas. Apesar de o Londrina já estar rebaixado, o técnico não acredita em jogo fácil. "O Londrina será outra pedreira", disse, antes mesmo do empate por 2 a 2 com o Ituano, no último sábado.