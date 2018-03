Lusa vai lançar novo lateral no Rio Ao contrário do que acontece com o Palmeiras, a caminhada de volta à Primeira Divisão não está sendo das mais espinhosas para a Portuguesa. O time se mantém invicto na Série B, com duas vitórias e um empate em três jogos, tem o melhor ataque da competição, com nove gols, e sábado, pela quarta rodada, joga com time completo contra o Botafogo, em Niterói. O lateral-esquerdo Cláudio, contratado do Joinville e recuperado de uma lesão na coxa direita, deve estrear. A torcida, pequena mais fiel, continua comparecendo aos jogos. O assédio da imprensa, no entanto, que já não era grande, foi sensivelmente reduzido nos treinos da equipe desde o rebaixamento. O técnico Luiz Carlos Martins está sabendo aproveitar o lado positivo da calmaria forçada e vem usando os encontros com os atletas para "martelar" a idéia de que estar na Série B não é nenhum demérito e que o time não pode em momento algum perder de vista o objetivo de ascender ao grupo de elite do futebol brasileiro. E parece que vem dando certo. Sexta-feira, a equipe bateu o Ceará por 3 a 2 no Canindé e, com 7 pontos, garantiu a vice-liderança da competição, atrás do Marília, que tem 9. De quebra, a Lusa tem os dois artilheiros: Marcos Denner e Alex Alves, ambos com 3 gols. A preocupação do treinador agora é evitar o salto alto. "Ainda temos mais 20 jogos pela frente na fase de classificação. O grupo ainda terá uma longa caminhada a percorrer", lembra Martins. "Eu fico em cima, acompanhando tudo para que todos os jogadores continuem ligados."