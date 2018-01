Lusa vai para tudo ou nada no Canindé Se a Portuguesa teve sua recuperação interrompida com a derrota para a Inter de Limeira no último domingo, por 2 a 1, o técnico Gallo minimiza o fato e garante que o time será outro daqui por diante. O próximo passo do "projeto de salvação" será dado nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio do Canindé, onde a Lusa enfrenta o União Barbarense, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Com apenas uma vitória nas oito partidas disputadas (3 a 2 sobre o América), a Portuguesa ocupa a penúltima colocação, portanto ainda na zona do rebaixamento, com cinco pontos ganhos. O União Barbarense vem de duas derrotas consecutivas, a última para a Ponte Preta, em Campinas, por 2 a 1, e novo resultado adverso pode causar estragos no elenco e na comissão técnica. O time é o 14º colocado, com oito pontos. Para a partida, o técnico Gallo recebeu uma série de más notícias. Depois de perder o zagueiro Alexandre Lopes e o lateral-direito Jackson para o restante da competição, o elenco perdeu por cerca de 20 dias o meia Cléber, que vinha sendo um dos destaques do time. Wilton Goiano, outro meia titular, também está contundido e deve parar por uma semana. Com todos estes desfalques, restou a Gallo lançar os jovens a campo. Luizinho, emprestado pelo Santos, deve começar como titular pela primeira vez, formando dupla de ataque com Celsinho. No meio-campo, Ronildo volta de suspensão e forma dupla com Rodriguinho. O técnico Válter Ferreira do União Barbarense mudou o esquema do 3-5-2 para o 4-4-2. "Como precisamos vencer e será um jogo de igual para igual, não vejo necessidade de mais do que dois zagueiros", justificou. Quem se deu mal foi o zagueiro Du Lopes, sacado para a entrada de Diogo Pires, antes lateral-esquerdo, no setor de criação. André Bocão, o outro meia do time, retorna de suspensão no lugar de Diogo. E Dickson, que está indo bem, será mantido na lateral-esquerda.