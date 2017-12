Lusa vai punir jogadores expulsos A diretoria da Portuguesa decidiu punir jogadores que receberem cartão vermelho por duas vezes. O técnico Valdir Espinosa, irritado com as seguidas expulsões nos últimos jogos ? decretaram as derrotas para Criciúma (3 a 2) e Vasco (4 a 1) ?, foi o responsável pela medida. Na reapresentação do elenco, nesta segunda-feira, o treinador ainda deu uma bronca em seus comandados, em reunião secreta no vestiário do clube.