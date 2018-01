Lusa vence com gol especial de Leandro Os quase dois meses que ficou em litígio com seu ex-clube, o Istres, da França, apenas treinando em São Paulo, foram esquecidos pelo atacante Leandro Amaral na noite desta sexta-feira, quando enfim reestreou pela Portuguesa. Ele foi autor de um dos gols da vitória da Lusa por 3 a 0 sobre o CRB, no Canindé, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O gol serviu ainda para o atacante aumentar duas importantes marcas na carreira. Foi o gol de número 60 no estádio, onde é o maior artilheiro, e 105 com a camisa rubro-verde. O resultado decretou também a terceira vitória consecutiva do time paulistano, que antes havia batido Caxias e Criciúma. Entretanto, não foi o suficiente para garantir à Lusa a liderança da competição, já que o Santa Cruz fez 1 a 0 no Caxias e chegou a 2 5 pontos, contra 23 da Portuguesa. No caminho inverso, o CRB não vence há três jogos e ocupa a sétima colocação, com 18 pontos. Animada, a Portuguesa sofreu no início com a marcação do CRB, que jogava com três zagueiros vigorosos. Os melhores lances do primeiro tempo saíram de bolas paradas. Aos 22 minutos, Thúlio cobrou uma falta da lateral esquerda e acertou o travessão. Aos 28, Cléber, também de falta, colocou a Portuguesa na frente ao acertar o ângulo. O meia, que chegou ao seu sétimo gol na competição, creditou à inteligência a vitória. "Estamos usando a cabeça, marcando bem e saindo na boa", resumiu. Com menos de dez minutos no segundo tempo, o técnico Luiz Carlos Cruz abriu mão de um de seus zagueiros para deixar o time mais ofensivo. No entanto, o árbitro assinalou pênalti do goleiro Jefferson em Leonardo, aos nove minutos. Mesmo sob muita reclamação dos alagoanos, Leandro Amaral cobrou, marcou seu gol. O placar foi completado aos 21 minutos, quando Cléber cobrou falta e Dú Lopes cabeceou para as redes.