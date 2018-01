Lusa vence e garante classificação A Portuguesa está classificada para a terceira fase da Copa do Brasil. Hoje à noite, venceu de virada o São Raimundo, de Manaus, por 3 a 1 no Canindé, revertendo a desvantagem do jogo de ida, no Amazonas, quando perdeu por 1 a 0. Ricardo Oliveira e Edson Araújo (2) fizeram para a Lusa, e Delmo para o São Raimundo. Agora a Portuguesa enfrenta o Atlético Paranaense. Nitidamente abalada pela derrota para o Corinthians domingo, o time de Candinho começou o jogo querendo dar uma satisfação para a torcida. Mas só a vontade não funcionou contra um adversário que tem no conjunto o ponto forte, e cujos jogadores se conhecem há quatro anos. Além disso, o treinador amazonense, Aderbal Lana montou o seu time no 3-5-2, reduzindo os espaços do time paulista. E foi assim, esperando a Portuguesa, que o São Raimundo criou a primeira de suas duas chances de gol no primeiro tempo. Isaac carimbou a trave de Germano aos 12 minutos. A partir dai, o panorama mudou e a Lusa, mais na base da vontade do que da qualidade tática ou técnica, teve chances para abrir o placar. Tinho, aos 18, Lúcio aos 23 e Emerson, aos 29 desperdiçaram. O time também não soube explorar as jogadas de bola parada. Só no primeiro tempo, o São Raimundo cometeu 25 faltas. Em uma delas, Edson Araújo foi derrubado dentro da área, mas o árbitro Léo Feldman marcou fora. Na sequência, o São Raimundo abriu o placar. Numa jogada pela direita aos 37 minutos, Araxá cruzou e Delmo, que havia acabado de entrar, escorou de cabeça no canto direito, sem defesa para Germano. No segundo tempo, a Lusa voltou para o campo com o reforço de 50 torcedores mirins na arquibancada e de Cléber no ataque. O time deixou a apatia no vestiário e o São Raimundo, pressionado, recuou. Era tudo o que Candinho precisava. Lúcio perdeu gol aos 5, mas aos 9, Ricardo Oliveira empatou, de cabeça, em jogada de escanteio. O que se viu a partir daí foi muita luta e quase nenhuma técnica. A exceção foi Edson Araújo, que desempatou aos 27, em jogada individual pela direita. Mas ainda faltava um gol para o time paulista se garantir na Copa do Brasil. E Edson Araújo, novamente, decidiu, concluindo um cruzamento de Mancini, aos 34 minutos.