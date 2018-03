Lusa vence e reassume 1º lugar na Série B A Portuguesa passou sufoco, mas reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Em jogo disputado em alta velocidade, com lances de gols de ambos os lados e bolas na trave, a equipe superou o Ceará, nesta sexta-feira à noite, no Canindé por 3 a 2, com direito a gol de Capitão, e chegou aos 7 pontos. O experiente volante foi ovacionado pela torcida. Apesar da noite fria de São Paulo, 13 graus, o torcedor da Lusa compareceu em bom número no Canindé, com faixas, bandeiras e até bateria. E não se decepcionou. O time começou bem, apresentando bom futebol, com rápidos e precisos toques de bola. O primeiro gol surgiu logo no começo. Ricardo Lopes, que completou 150 partidas com a camisa da Lusa, cruzou, o goleiro Magrão falhou, soltando a bola nos pés de Alex Alves, que não bobeou: 1 a 0. Após passe de Júlio, Nem ampliou. O time comemorava, quando Marco Antônio descontou. Os primeiros minutos do segundo tempo serviram para esquentar o jogo. Capitão bateu forte, de fora da área e fez seu oitavo gol pela Lusa. Levou a torcida ao delírio, que daí para frente não parou mais de cantar e fazer festa. Nem na hora do gol de Jefferson e na forte pressão dos cearenses nos minutos finais. Futuro - A Portuguesa pode virar clube empresa em breve. O presidente Joaquim Alves Heleno adiantou que já estuda propostas para lançar a Portuguesa S.A.. Membros da diretoria de um banco de Portugal estiveram nesta sexta-feira conhecendo as dependências do Canindé. O goleiro Bosco perdeu a última estância, em Brasília, no processo que pedia a liberação do passe, e foi condenado a retornar, imediatamente, à Lusa. Ficha técnica: Portuguesa: Gléguer; Rissutt, Evaldo, Cláudio e Júlio; Capitão, Ricardo Lopes, Rodrigo Costa e Nem (Danilo); Alex Alves e Marcos Denner (André Luiz). Técnico: Luís Carlos Martins. Ceará: Magrão; Jefferson Maciel, Beto e Marcelo; Jefferson, Roberto Ramos, Claudinho Paranaense (Claudinho Baiano), Garrinchinha (Nenê) e João Marcelo; Marco Antônio e Cris (Capitão). Técnico: Celso Teixeira. Gols: Alex Alves aos 9, Nem aos 25 e Marco Antônio aos 26 minutos do primeiro tempo. Capitão aos 3 e Jefferson aos 11 do segundo. Árbitro: Djalma José Benedito Teixeira (RJ). Cartão amarelo: Marcelo, Alex Alves, Nem, Jefferson Maciel, André Luiz, Wagner e Júlio. Local: Canindé.