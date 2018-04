Lusa vence Joinville e segue na briga A Portuguesa quebrou dois tabus e venceu o Joinville por 1 a 0, nesta sexta-feira, no estádio Ernesto Sobrinho, em Joinville, mantendo a esperança de chegar à próxima fase da Série B do Campeonato Brasileiro. Há dois anos a equipe do Canindé não ganhava fora do Estado de São Paulo e ainda não tinha vencido duas vezes seguidas na competição - na rodada passada, fez 2 a 0 no Remo. O resultado leva a Lusa para o 8º lugar do torneio, com 29 pontos. Pressionado para tentar fugir do rebaixamento, o time da casa pressionou nos primeiros minutos. Aos 13, Maurício perdeu ótima chance para abrir o placar: não conseguiu completar, de cabeça, o cruzamento de Sandro Oliveira. Bem marcados e mais preocupados com a marcação, os laterais da Portuguesa se arriscaram muito pouco ao ataque. Na primeira descida, Marquinhos cruzou para Edmilson, que cabeceou fraco, para fácil defesa de Marcão. Quando começou a valorizar a posse de bola, o time paulista provou que é melhor. Aos 25 minutos, Edmilson tocou para Paulo Isidoro, que, com tranqüilidade, esperou a saída do goleiro e tocou no canto: Portuguesa 1 a 0. Cinco minutos depois, o Joinville quase chegou ao empate, na jogada individual de Maurício. Os zagueiros ficaram só olhando o atacante tocar no canto. A bola saiu por pouco e assustou o goleiro Gléguer. Outro lance de perigo, aos 43: Vágner Santos, sem marcação, arrisca de fora da área e acerta a trave da Portuguesa. O time da casa voltou mais disposto para a etapa final, com a entrada do atacante Rodrigo Silva no lugar do volante Welington. Mesmo assim, foi a Portuguesa que quase ampliou. Logo aos 4 minutos, Piá cobrou escanteio pela esquerda, Accioly desviou de cabeça, mas Marcão fez grande defesa. Com o Joinville no ataque, a Portuguesa aproveitou os contra-ataques e levou muito perigo. Aos 24 minutos, Paulo Isidoro driblou o zagueiro duas vezes, dentro da área, mas bateu em cima do goleiro. Nos últimos minutos, a pressão foi total da equipe catarinense. Na rebatida da defesa, Doriva bateu forte, de primeira, e por pouco o empate não aconteceu. Para sorte do goleiro Gléguer, a defesa esteve bem posicionada e conseguiu evitar as investidas do Joinville - seriamente ameaçado pelo rebaixamento - e garantir o resultado. Foi o último jogo do time catarinense no estádio Ernesto Sobrinho, pois o Joinville começará a utilizar o novo estádio da cidade, o Arena Joinville, que já está pronto para receber partidas oficiais. O estádio, construído pela Prefeitura e com capacidade para 15 mil pessoas, será inaugurado dia 18, no jogo entre Joinville x Brasiliense.