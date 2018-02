Lusa vence Palmeiras no Parque Antártica A Portuguesa surpreendeu e venceu o Palmeiras por 2 a 1, neste domingo à tarde, no Parque Antártica. Com o resultado positivo, o time dirigido por Gallo conquistou seu 10º ponto e, embora continue na zona de rebaixamento, viu aumentarem suas esperanças de se manter na Primeira Divisão. Rodriguinho e Alexandre deram a vantagem para a Portuguesa no primeiro tempo. Na etapa final, Osmar diminuiu cobrando pênalti. O Palmeiras continua com 17 pontos.