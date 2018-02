Lusa vende Lucas para o futebol francês A Portuguesa perdeu seu principal atacante, Lucas Pereira, vendido para o Ajaccio, da França. Mas a negociação não abala o técnico Paulo Comelli, que, apesar de cobrar reforços, confia nas peças de reposição que tem no elenco. "Num primeiro momento, o Kleyr, o Róbson Lino e o Giuseppe podem suprir a ausência do Lucas", disse o treinador. "Mas precisamos de mais dois meias e um atacante para fortalecer o grupo, pois não pensamos apenas em nos classificarmos para a próxima fase e sim, buscar o acesso." Lucas, revelado pela Ponte Preta, viveu seu melhor momento no Canindé durante o Campeonato Paulista, quando foi artilheiro da Lusa, com sete gols. Porém, não repetiu as boas atuações na Série B do Campeonato Brasileiro: em sete jogos, marcou apenas dois. Mesmo assim, Comelli reconhece que o jogador fará falta. "Ele estava começando a subir de produção e a se entender melhor com o Edmilson", lamentou o treinador. "Agora, o Edmilson terá de assumir a responsabilidade de marcar os gols." A negociação com o Ajaccio, cujos valores não foram divulgados oficialmente, foi definida nesta quinta-feira, entre diretores da Portuguesa, da Ability Sports, que gerencia o futebol do clube, e representantes do time francês. Lucas viajou para a Europa na quarta-feira à noite. Com a saída de Lucas, já são três titulares absolutos que deixam o clube após o início da Série B. Além do atacante, foram negociados os meias Rodrigo Cabral e Luciano Santos. Os dirigentes sabem da necessidade de trazer reforços e garantem que eles vão chegar. "Estamos negociando com vários atletas", disse José Bressan, diretor de futebol. "Porém, estamos adotando critérios para fazer as contratações, pois queremos trazer jogadores que realmente vão se encaixar no nosso esquema de trabalho." O atacante Allan Dellon,que estava no Querétaro, do México, já tem tudo praticamente acertado com a Lusa, mas depende de liberação do Vitória, dono dos seus direitos federativos. Enquanto as contratações não chegam, o técnico Paulo Comelli comanda nesta sexta-feira à tarde o primeiro treino coletivo para o jogo do dia 11, diante do Ceará, em Fortaleza. Os zagueiros Alex Oliveira e César estão suspensos e podem ser substituídos por Acciolly e Lucas Souza. Outra alternativa é a escalação do volante Capitão como zagueiro. O jovem meia Sobrinho, destaque na vitória por 2 a 0 sobre o Santa Cruz, deve ganhar nova chance como titular.