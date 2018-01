Lusa viaja amanhã para Tocantins A Portuguesa embarca amanhã para Tocantins. Na quarta-feira, estréia na Copa do Brasil enfrentando o Palmas. A viagem deve levar quase um dia. O técnico Candinho não tem problemas para escalar o seu time. Sílvio Criciúma, zagueiro que estava suspenso no Torneio Rio-São Paulo e não enfrentou o Santos no sábado, retorna à equipe. De acordo com o regulamento da Copa do Brasil, na primeira fase o clube visitante se classifica com a vitória por pelo menos dois gols de diferença. Não é uma grande vantagem, adverte Candinho. "Lá para cima do Brasil sempre é difícil. Uma vez jogamos contra o Caboré e empatamos por 1 a 1. No jogo de volta, no Canindé, vencemos por 8 a 0 na Copa do Brasil. Contra o Palmas não deve ser diferente. Eles vão se matar para conseguir o bom resultado. Calor intenso, viagem longa, tudo pesa contra a gente." Depois de enfrentar o Palmas, o time paulista retorna quinta-feira para São Paulo. Descansa na sexta-feira e sábado joga com o Guarani, em Campinas, pelo Rio-São Paulo. Candinho confirmou o retorno de Sílvio Criciúma na zaga. Vinicius, que jogou contra o Bangu e Santos, deixa a equipe. "Ele foi muito mal contra o Bangu, quando perdemos por 3 a 0. Contra o Santos, foi razoável. Se estou escalando o Vinícius é porque confio no seu futebol. Ele ainda vai evoluir muito", concluiu Candinho.