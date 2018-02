Lusa vira o jogo no último minuto Com um gol aos 45 do segundo tempo, a Portuguesa ganhou de virada do Botafogo, por 3 a 2, nesta quarta-feira, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e saiu do sufoco no rebolo do Campeonato Paulista. Afinal, com a vitória, a Lusa chegou aos 5 pontos, se livrando do rebaixamento automático para a Série A2, mas ainda luta para fugir da penúltima posição. O Botafogo permanece com quatro. Na última rodada, a Portuguesa joga no Canindé com o Juventus. Se vencer, atinge os oito pontos e escapa do descenso. Caso empate, a Lusa terá que torcer por outros resultados para não precisar enfrentar o vice-campeão da Série A2, em dois jogos que decidirão o segundo rebaixado do Paulista. O Botafogo saiu na frente e conseguiu fazer 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Aos 26 minutos, o atacante Pedrão aproveitou cruzamento da direita e chutou forte para marcar o gol. Depois, aos 43, Leandro recebeu no meio-de-campo e ampliou. Na segunda etapa, a Portuguesa partiu com tudo para o ataque, pois a derrota poderia causar o rebaixamento. E, logo a 1 minuto, Alex Alves marcou de cabeça. Pressionando, a Lusa conseguiu o empate com Éder, aos 20, após aproveitar passe de Alex Alves. No final da partida, quando o empate parecia certo, a Lusa conseguiu a virada. O gol da vitória saiu aos 45 minutos do segundo tempo. André Luis aproveitou o rebote do goleiro Douglas, que não segurou o chute de Alex Alves, e fez 3 a 2. Ficha técnica: Botafogo: Douglas; Maguinho (Eliel), Márcio Pereira (Carlão), Lico e Leandro; Alex Henrique, Zé Antônio, Nem e Renê (Paulinho); Saulo e Pedrão. Técnico: Basílio. Portuguesa: Gléguer; Rissutt (André Luís), César, Júnior e Júlio César (Badé)(Rocha); Capitão, Lelo, Ricardo Lopes e Éder; Róbson e Alex Alves. Técnico: Luis Carlos Martins. Gols: Pedrão, aos 26, e Luciano, aos 43 minutos do primeiro tempo; Alex Alves, a 1, Éder, aos 20, e André Luís, aos 45 do segundo. Árbitro: Sálvio Spindola Fagundes Filho. Cartão amarelo: Leandro, Júlio César, Capitão, Júnior e Róbson. Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.