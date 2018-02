Lusa vive a pior crise da história A Portuguesa vive o pior momento de sua história e a cada dia dá mostras de que não sabe como evitar a transformação cada vez mais acelerada de um time médio em pequeno. O fundo do poço não chega nunca. Primeiro, a queda para a Segunda Divisão do Brasileiro, juntamente com Palmeiras, Botafogo e Gama. E agora, a real possibilidade de queda também no Paulista. Em três jogos, a Portuguesa tem apenas um ponto. O mesmo que o Juventus e Paulista, apenas um a mais que a Inter de Limeira. Leia mais no Jornal da Tarde