Lusa: volantes trabalham no carnaval Se o elenco da Portuguesa se reapresenta amanhã, depois da folga de carnaval, os volantes Élson e Sandro Fonseca tiveram rotina diferente. Titulares da equipe no início do Campeonato Paulista, os dois atletas recuperam-se de contusão e trocaram o descanso pela fisioterapia, no Canindé. Quem está feliz com o esforço dos atletas é o técnico Renê Simões. O treinador alega que o time está carente de jogadores em algumas posições e pediu reforços. "Temos que pensar grande, estamos com deficiências e precisamos melhorar." Para o técnico da Portuguesa dois atletas são indispensáveis no seu esquema tático: Sandro e Élson. O primeiro recupera-se de uma contratura muscular no adutor da coxa esquerda. Contratado do Flamengo, está no clube há dois anos, mas sempre foi reserva. Conquistou a posição com a chegada de Renê Simões e deve ter condições de enfrentar o São Caetano, dia 4. "É muito ruim deixar de fazer a coisa que mais gostamos de fazer", lembra. "Além disso, não é fácil obter uma vaga de titular. Existe uma grande concorrência." A situação de Élson é um pouco mais delicada. Com lesão nos ligamentos do joelho, o capitão da equipe e mais experiente do elenco, 32 anos, já está há um mês afastado. A previsão inicial dos médicos era de retorno em 6 semanas, porém, o jogador não sente dores e tenta antecipar sua volta aos gramados.