Lusa x Ricardo Oliveira: batalha continua A Portuguesa conseguiu na justiça de Santos a ordem para depósito judicial do valor recebido pelos santistas referente à transferência de Ricardo Oliveira para o Valência, em torno de US$ 500 mil. Segundo o diretor do departamento jurídico, Mário Mello, o Santos está entrando com recurso para suspender essa decisão, sob a alegação de que a justiça civil é incompetente para julgar o caso, "cujo foro é o trabalhista". Mello explicou também que o Santos não é parte nesse processo que envolve a Portuguesa de Desportos e o atacante. "O Santos contratou o jogador, que detinha seus direitos federativos e, quando ele se transferiu para o Valencia, pagou a multa prevista para o caso de rescisão contratual, nada mais". Dessa forma, entende que o valor recebido pelo clube não pertence à relação Portuguesa-Ricardo Oliveira. "O Santos não provocou qualquer prejuízo à Portuguesa, clube que fez acordo com o Valencia e foi indenizado pela transferência do atleta".