Lusinha estréia fora de casa na Série C Doze jogos abrem a segunda rodada do "inchado" Campeonato Brasileiro da Série C neste sábado, com cinco deles envolvendo clubes paulistas. Rio Branco, de Americana, e Portuguesa, de Santos, entram em campo pela primeira vez na competição jogando fora de casa. Na rodada anterior as duas equipes folgaram na tabela. Pelo Grupo 24, no ABC, o Santo André, que estreou com derrota de 1 a 0 para o Atlético Sorocaba, tenta a reabilitação enfrentando o Rio Branco. Uma nova derrota já deixa o time do ABC Paulista em situação complicada. Valendo pelo Grupo 22, a Portuguesa Santista enfrenta o Friburguense, em Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro, às 20h30. Considerada a grande favorita da chave, a equipe do litoral paulista foi uma das que mais se reforçaram para a disputa da Terceirona. Amparada por uma empresa especializada em marketing e também por uma ajuda de custo da Federação Paulista de Futebol, a Portuguesa acredita que possa vencer mesmo jogando fora de casa. Na primeira rodada seu adversário empatou em 1 a 1 com o Volta Redonda. O União Barbarense, depois de empatar em 1 a 1 com o União Bandeirante no interior paranaense, faz seu primeiro jogo no estádio Antônio Lins Guimarães, às 16 horas. Enfrenta o Iraty, que na rodada de abertura também ficou na igualdade, porém, sem gols, c om o Grêmio Maringá. Veja os jogos deste sábado da Série C: 15:30 - Grupo 20 - Macaé-RJ x Portuguesa-RJ 16:00 - Grupo 05 - Caxiense-MA x Flamengo-PI 16:00 - Grupo 20 - Americano-RJ x Rio Branco-RJ 16:00 - Grupo 24 - Santo André-SP x Rio Branco-SP 16:00 - Grupo 26 - União Barbarense-SP x Iraty-PR 17:00 - Grupo 02 - Atlético-RR x Ypiranga-AP 17:00 - Grupo 11 - Juazeiro-BA x Lagartense-SE 20:30 - Grupo 07 - São Gonçalo-RN x ABC-RN 20:30 - Grupo 11 - Itabaiana-SE x Confiança-SE 20:30 - Grupo 12 - Operário-MS x Comercial-MS 20:30 - Grupo 21 - Cabofriense-RJ x Olaria-RJ 20:30 - Grupo 22 - Friburguense-RJ x Portuguesa Santista-SP.