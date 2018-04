Luta contra queda marca abertura da rodada da Série B

A 26.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será aberta nesta terça-feira, com a realização de duas partidas, ambas às 21 horas. Em campo, quatro times que estão mais preocupados em afastar a ameaça de rebaixamento, já sem grandes aspirações de conseguir o acesso. Enquanto Bahia e Juventude estão seriamente ameaçados, Ipatinga e Bragantino podem se complicar em caso de novo tropeço.

Sem perder há três jogos, o Juventude tenta manter a boa série nesta terça-feira, quando enfrenta o Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O time gaúcho está em 14º lugar, com 31 pontos, um pouco atrás do rival paulista, que perdeu as últimas três partidas e aparece na 11ª colocação, com 33 pontos.

Já o Bahia, que perdeu os últimos quatro jogos, precisa desesperadamente da vitória nesta terça-feira, quando visita o Ipatinga, no Estádio Ipatingão. O time baiano está estacionado nos 30 pontos, agora em 15.º lugar, enquanto a equipe mineira soma 35 pontos, na nona colocação.

Confira os jogos desta terça-feira:

21h

Bragantino x Juventude

Ipatinga x Bahia