Luta pelo acesso esquenta Série B O equilíbrio no Campeonato Brasileiro da Série B faz com que a missão do acesso para os quatro times que disputam o quadrangular final fique ainda mais difícil. Pelas contas do ex-goleiro Zetti, técnico do Fortaleza, por conta da igualdade nesta reta decisiva, só se garantiria na Série A do próximo ano a equipe que vencesse duas das três últimas rodadas, justamente, os jogos do returno. "Só vamos subir se vencermos as duas próximas partidas que restam. Tínhamos que vencer nesta rodada, mas não foi possível. Agora não podemos nem pensar em perder", explicou o técnico, fazendo referência ao empate por 1 a 1 com o Bahia, sábado, na capital cearense. Vadão achou que o "empate foi importante" por ter sido fora de casa. O time que seguiu o conselho do técnico cearense foi o Brasiliense, que recebeu o Avaí no Distrito Federal, venceu por 2 a 0 e assumiu a liderança do quadrangular, com seis pontos. Os outros três times têm cinco pontos, comprovando o equilíbrio. O Bahia leva a melhor por ter saldo positivo de um gol. Fortaleza e Avaí estão idênticos, com uma vitória e saldo negativo de um gol. "Demos um passo importante, mas o equilíbrio mostra que ainda temos muito trabalho para levar uma destas vagas. A vitória apenas nos deu a liderança e a volta da tranqüilidade", adiantou o técnico Edinho, do Brasiliense. Na próxima rodada, a penúltima, o Bahia vai à Florianópolis enfrentar o Avaí. No Distrito Federal, o Brasiliense faz sua última partida em casa diante do Fortaleza. Os dois jogos acontecem no sábado, às 17 horas.