Luta pelo acesso muda técnicos na A-2 Faltando quatro rodadas para o término do Campeonato Paulista da Série A-2 - segunda divisão - alguns clubes ainda trocam de técnicos nesta segunda-feira para atingirem seus objetivos. Luís Carlos Martins trocou o Mirassol pelo Ituano, que ainda luta pelo acesso, enquanto Eli Carlos é o novo técnico do Sãocarlense, ameaçado pelo rebaixamento. O Ituano demitiu o veterano João Francisco. O curioso é que ele caiu após perder o ponto extra, justamente, para o Mirassol e se distanciar do líder Etti Jundiaí. O time de Itu está na quarta colocação somando 50 pontos, enquanto o Etti possui 59. Martins é um técnico experiente na divisão e já conquistou vários acessos. E tem, agora, esta missão com o Ituano. Antes de livrar o Mirassol do rebaixamento, Martins passou pelo União Barbarense, na Série A-1. O Mirassol vai improvisar Guerra, o treinador das categorias de base, nas últimas quatro rodadas do campeonato. O Sãocarlense também está de técnico novo. Eli Carlos chega para dirigir o time no lugar de Wálter Gama, que continua no clube mas como coordenador-técnico, desenvolvendo um projeto a longo prazo em São Carlos. Eli Carlos, irmão do experiente meia Silas, é ex-jogador com passagens por grandes clubes como Flamengo-RJ, Cruzeiro-MG e Coritiba. Como técnico iniciou a carreira no Guarani e já tem experiência na Série A-2. Em 1999, ele dirigiu a Francana e ano passado o Bragantino.