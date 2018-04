Lutando contra a queda na Itália, Cagliari demite técnico Zeman

Com apenas duas vitórias em 16 jogos no Campeonato Italiano, o Cagliari decidiu demitir o técnico Zdenek Zeman nesta terça-feira. O treinador checo, de 67 anos, não resistiu à sequência negativa que levou o time para a zona de rebaixamento.

"O Cagliari anuncia que a partir de hoje Zdenek Zeman não é mais técnico do nosso time. O clube agradece ao treinador e a toda a comissão técnica pelo trabalho que fizeram durante estes meses com grande profissionalismo e dedicação", anunciou o clube, em nota.

O experiente treinador assumiu a equipe em julho, antes do início da temporada europeia. Mas não conseguiu dar corpo ao time, que ainda não venceu em casa na atual edição do Italiano. Em 18º lugar, a antepenúltima colocação da tabela, o Cagliari tem apenas 12 pontos.

Zdenek Zeman fez sua carreira quase toda no futebol italiano. Já dirigiu times como Lazio, Roma e Napoli. Mas não teve sucesso na última vez que liderou uma equipe deste porte. No ano passado, foi demitido da Roma após perder nove de 23 jogos, acabando com as chances da equipe de brigar pelas primeiras posições do campeonato.