Luva-chiclete: a nova arma do goleiro Todo bom time começa com um bom goleiro. A máxima, tão antiga quanto questionável, tem de ser aperfeiçoada com urgência. Hoje, goleiro bom que se preza deve usar boas luvas. Tem de acompanhar as inovações das multinacionais de equipamentos esportivos. Goleiro que não entra em campo usando o que há de mais moderno na tecnologia corre o risco de virar um "mão-de-pau" - aquele que dá calafrio na torcida quando tenta fazer uma defesa. E a atração do momento para a posição "mais amaldiçoada do futebol" é a luva-chiclete. Trata-se de uma luva de fabricação alemã, feita de látex e dotada de uma cola. Seu maior benefício para os goleiros? "É uma luva que cola a bola na mão. Tem um adesivo que parece um chiclete", explica Michel Ayoub, diretor da Uhlsport, empresa alemã que detém a patente da marca no País. Leia mais no Jornal da Tarde