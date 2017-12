Luvas dificultam renovação no Santos Depois da apresentação do lateral Paulo César, o primeiro reforço para a próxima temporada, o Santos começa a definir o futuro de Renato, Léo e Fábio Costa na equipe. Eles já iniciaram as negociações dos novos contratos e exigem o pagamento de uma luva em dinheiro, porque seus salários ou já estão no piso do clube ou perto disso. Mas a diretoria não está gostando muito dessa história, principalmente porque há muitos contratos a renovar nos próximos dias e outros atletas a contratar. "Estamos conversando e pretendemos a continuidade dos principais jogadores para a próxima temporada, mas não podemos fazer loucuras", disse o diretor de Futebol, Francisco Lopes. Para ele, de nada adianta aceitar uma proposta agora e no início do ano o clube não ter condições de pagar os salários. "Queremos o jogador parceiro, para que o mês não tenha 120 dias." Sobre as dificuldades que estão surgindo nas negociações, principalmente com Renato, o técnico Emerson Leão comentou. "Na realidade, nenhuma renovação me preocupa porque o Santos é uma casa tão boa de trabalho que todos eles estão querendo ficar. Mas nós temos que ser realistas: aparecendo ofertas maravilhosas, ninguém vai conseguir segurar." Leão acha que é preciso solucionar o mais rápido possível os problemas, pois quer o time completo para a pré-temporada que começa dia 5 em Jarinu. O treinador revelou que a prioridade é a renovação do contrato dos atletas que o clube tem interesse na permanência. "Mas podemos descartar a possibilidade de, a qualquer momento, aparecer outro reforço, pois não estamos parados." O técnico informou que vários jogadores foram contatados, mas que nada foi resolvido até agora. Ele não cita nomes e evita o assunto. "Não adianta falar antes porque só atrapalha." Leão informou que há interesse por vários centroavantes, que atuam no País e no exterior. O treinador disse que não conversou com ninguém sobre a possibilidade de trazer Reinado, do Paris Saint-Germain.