Luverdense goleia o Náutico e deixa a zona de rebaixamento

O Luverdense deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B em grande estilo. Com uma atuação arrasadora, o time mato-grossense atropelou o Náutico por 5 a 1, neste sábado, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), pela 20.ª rodada da competição.

A vitória expressiva sobre um dos candidatos ao acesso dá moral ao Luverdense. O time deixou a zona de rebaixamento e chegou aos 24 pontos. Tem um a mais que o Boa, o primeiro na degola. Por outro lado, o Náutico segue fora do G4, com 32 pontos. Tem dois a menos que o Sampaio Corrêa, o quarto colocado.

O time da casa precisou de menos de 20 minutos para liquidar a partida. Após exercer grande pressão no início, o time abriu o placar aos cinco minutos em lance bizarro. Após bola recuada, o goleiro Júlio César chutou em cima do atacante Tozin e a bola entrou. O segundo saiu ainda no primeiro tempo. Aos 18, o lateral Paulinho cruzou pela esquerda e o mesmo Tozin desviou de cabeça.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na segunda etapa, o time mato-grossense voltou com tudo e marcou de novo aos dois minutos. Paulinho deu lindo passe para o meia Diego Rosa, que só deslocou Júlio César. O quarto e quinto gol saíram em sequência.

Aos 28 minutos, o atacante Alípio recebeu de Diego Rosa e bateu cruzado. Aos 30, o mesmo Alípio tabelou com Tozin e bateu na saída de Júlio César. Aos 35, o Náutico ainda encontrou tempo para diminuir, com o atacante Daniel Morais, de cabeça.

Na próxima sexta-feira, às 19h30, o Luverdense tem a dura missão de enfrentar o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Já o Náutico busca a reabilitação contra o Boa, no próximo sábado, às 16h30, na Arena Pernambuco, no Recife.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 5 x 1 NÁUTICO

LUVERDENSE - Edson; Gabriel Passos, Luiz Otávio, Everton e Paulinho; Ricardo, Osman (Bruninho), Da Matta (Júlio Terceiro) e Diego Rosa; Lucas Fernandes (Alípio) e Tozin. Técnico: Júnior Rocha.

NÁUTICO - Julio César; Lucas Farias (Daniel Morais), Rafael Pereira, Ronaldo Alves e Gaston Filgueira; João Ananias, Willian Magrão, Marino e Rogerinho (Bruno Alves); Douglas e Patrick Vieira (Hiltinho). Técnico: Lisca.

GOLS - Tozin, aos 6 e aos 18 minutos do primeiro tempo; Diego Rosa, aos 2, Alípio, aos 28 e aos 30, e Daniel Morais, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Everton e Da Matta (Luverdense); Rogerinho (Náutico).

ÁRBITRO - Diego Almeida Real (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Passos das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).